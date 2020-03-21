Белоусов ожидает, что цена нефти скорректируется в диапазоне $35-40 за баррель

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Цена на нефть составит $35-40 за баррель. Такое мнение выразил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью программе "Вести в субботу".

"Моя оценка, что коррекция будет находиться где-то в диапазоне $35-40. Есть оценки, в том числе нашего Минэнерго, что она еще выше будет, за $40. Ну, будущее покажет, кто прав", - сказал он.

Ранее в Министерстве энергетики России сделали прогноз, что цена нефти с текущих низких уровней вернется во втором полугодии к отметке $45-55 за баррель, падение же цены до $30 за баррель было ожидаемым. В следующем году цена сохранится на уровне $40-45 за баррель.

Текущая экономическая ситуация в РФ и в мире в целом требует от российского правительства прежде всего поддержки производства, заявил первый вице-премьер.

"В данной ситуации мы считаем, что нужно сначала поддерживать, прежде всего, производство", - сказал он.

Отвечая на вопрос, каким компаниям в первую очередь будет оказана правительственная помощь, Белоусов сообщил, что речь идет об авиаперевозчиках, гостиничном и туристическом бизнесе. "Что касается малого бизнеса (у нас очень много малого бизнеса в торговле, в строительстве), то для них - отсрочка выплаты налогов, запрещение проверок, включая выездные проверки Федеральной налоговой службы (ФНС)", - добавил первый вице-премьер.