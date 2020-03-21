Лукашенко заявил, что РФ полностью поддержала предложения Белоруссии по поставкам нефти

МИНСК, 21 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что РФ полностью поддержала новые предложения Белоруссии по поставкам нефти. Об этом он сказал на совещании с правительством в субботу.

"Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?" - спросил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. Глава президентской администрации подтвердил это и сообщил, что предложения России были рассмотрены на заседании рабочей группы.

Как пояснил глава государства, на совещании присутствует полный состав рабочей группы, которая должна "не просто мониторить ситуацию в этой сфере, но и принимать меры по загрузке белорусских НПЗ". Она еженедельно проводит свои заседания и информирует президента о результатах работы, руководит рабочей группой глава президентской администрации Игорь Сергеенко.

По словам президента, на совещании будет рассмотрен комплекс вопросов, касающихся покупки сырья, загрузки нефтеперерабатывающих предприятий, удовлетворения спроса на нефтепродукты внутри страны и экспортных поставок.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год. Из всех российских компаний, поставлявших нефть в Белоруссию, экспорт не прекратил только "Сафмар". "Белнефтехим" сообщил, что с марта нефть на белорусские НПЗ по рыночной цене без премии, помимо компаний группы "Сафмар", начнут поставлять пять российских предприятий. Белоруссия планирует поставить на оба своих НПЗ в марте около 1 млн тонн нефти, в том числе из альтернативных источников.

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, после переговоров 11 марта в Москве с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, заявил, что республика будет ежемесячно закупать не менее двух танкеров нефти из альтернативных РФ источников даже в случае достижения новых договоренностей с крупными российскими нефтяными компаниями о возобновлении поставок нефти в страну.