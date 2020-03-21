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Минсельхоз ожидает рекордного объема производства тепличных овощей в 2020 году

Речь идет о не менее чем 1,25 млн т, что на 6,1% выше уровня 2019 года

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Минсельхоз ожидает рекордный объем производства тепличных овощей в 2020 году в России - не менее 1,25 млн т, что на 6,1% выше уровня 2019 года. Об этом говорится в сообщении министерства.

"В текущем году Минсельхоз России также ожидает рекордный объем производства тепличных овощей - не менее 1,25 млн т, что на 6,1% выше уровня 2019 года", - говорится в сообщении.

По данным Минсельхоза, в 2019 году в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, валовой сбор овощей в зимних теплицах составил рекордные 1,14 млн т. Это на 14% больше показателя 2018 года и на 26,7% выше среднего показателя за последние пять лет. Регионами лидерами являются Липецкая и Московская области, Краснодарский и Ставропольский край, Волгоградская область.

Как отметили в министерстве, по оперативным данным органов управления АПК субъектов, по состоянию на 17 марта 2020 года в зимних теплицах собрано 198,4 тыс. т овощей, что на 33,6% выше показателя 2019 года (148,5 тыс. т). Из них урожай тепличных огурцов составляет 142 тыс. т, что на 42% выше уровня прошлого года, томатов - 52,5 тыс. т (+17,7%), прочих зеленых культур - 3,9 тыс. т (+39,2%).

"В последние годы отрасль тепличного овощеводства в нашей стране демонстрирует существенный инвестиционный подъем. За пять лет построено и модернизировано более 1,2 тыс. га высокотехнологичных тепличных комплексов. Учитывая, что новые теплицы по своим производственным показателям значительно превосходят ранее построенные, объемы производства продукции по сравнению с 2014 годом увеличились на 87,9%", - говорится в сообщении.

К 2025 году Минсельхоз планирует нарастить производство овощей защищенного грунта в организованном секторе до 1,6 млн т.

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