FT: правительство Британии может выкупить долю в уставном капитале авиакомпаний

ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Правительство Великобритании рассматривает возможность выкупа доли в уставном капитале авиакомпаний и других компаний, наиболее сильно пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом пишет в субботу газета Financial Times со ссылкой на три источника.

По информации издания, на такой шаг кабинет министров намерен пойти из-за того, что объявленный на этой неделе правительственный план кредитных гарантий бизнесу на £330 млрд ($400 млрд по текущему курсу) может оказаться недостаточным для спасения многих компаний от банкротства. Среди компаний, акции которых правительство может приобрести, называется British Airways, оказавшаяся, как и все остальные авиаперевозчики, в крайне сложной ситуации из-за резкого сокращения объема полетов. Планируется, что по завершении кризиса государство вновь избавится от своего участия в этих компаниях.

"Основная цель - решить проблемы компаний, которым понадобятся определенные собственные средства помимо кредитов, так как финансовая структура каждой компании имеет лимиты по размеру долга в зависимости от сферы, в которой они действуют", - приводит газета слова источника.

Источник в правительстве подтвердил газете, что такие переговоры ведутся. В то же время, по информации Financial Times, их успех пока не гарантирован в свете их крайней сложности.

На этой неделе многие европейские авиакомпании заявили о приостановке использования своего авиапарка, полностью или частично, в свете решения ряда стран значительно ограничить или полностью запретить полеты. На фоне этих событий один из ключевых центров авиационной аналитики, базирующийся в Австралии Centre for Aviation, предупредил о риске банкротства большинства мировых авиаперевозчиков к концу мая.