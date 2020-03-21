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Мишустин заявил, что нефтяная отрасль РФ устойчива к волатильности на мировом рынке

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил следить за тем, чтобы в стране не возникало дефицита топлива. Об этом глава кабмина заявил на совещании по экономическим вопросам.

"Необходимо смотреть, как складывается ситуация с обеспечением людей и предприятий топливом", - подчеркнул глава правительства.

Также он заявил о негативном эффекте на экономику от коронавируса - он является основным триггером волатильности на рынке нефти.

Премьер заявил, что нефтяная отрасль РФ устойчива к волатильности на мировом рынке.

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