Мишустин заявил, что нефтяная отрасль РФ устойчива к волатильности на мировом рынке

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил следить за тем, чтобы в стране не возникало дефицита топлива. Об этом глава кабмина заявил на совещании по экономическим вопросам.

"Необходимо смотреть, как складывается ситуация с обеспечением людей и предприятий топливом", - подчеркнул глава правительства.

Также он заявил о негативном эффекте на экономику от коронавируса - он является основным триггером волатильности на рынке нефти.

Премьер заявил, что нефтяная отрасль РФ устойчива к волатильности на мировом рынке.