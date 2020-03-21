Силуанов заявил, что бюджет России пока исполняется по плану

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Экономика РФ пока развивается в планировавшихся ранее трендах, бюджет исполняется по плану. Об этом заявил в субботу министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в ходе совещания по экономическим вопросам у премьер-министра Михаила Мишустина.

"По экономической ситуации мы видим, что, по данным министерства экономики, экономика пока развивается в тех трендах, которые мы планировали. За два месяца рост составил 2,3%. В целом бюджет пока за два месяца также исполняется по плану", - сказал он.

Силуанов добавил также, что правительство детально мониторит экономическую ситуацию в регионах. "Хочу сказать, что субъекты РФ очень внимательно подошли к формированию своих бюджетных планов", - подчеркнул министр.

Поддержка отраслей

Силуанов рассказал, что для реагирования на складывающуюся ситуацию уже сегодня принято решение о нулевой ставке таможенной пошлины по ввозимым лекарственным препаратам и медикаментам. "Внесен в правительство РФ проект закона о предоставлении отсрочек предприятиям и организациям. Мы надеемся, что после рассмотрения на правительстве парламент оперативно рассмотрит соответствующие предложения", - отметил глава Минфина.

Также в правительство внесены предложения по упрощенному порядку закупок для государственных нужд, где правительству предоставляется право оперативно принимать решения по таким закупкам. Кроме того, участникам внешнеэкономической деятельности направлено письмо о льготном регулировании в случае, если иностранными контрагентами своевременно не исполняются контрактные обязательства.

На текущей неделе Госдума приняла в первом закон, который дает больше возможностей правительству РФ оперировать бюджетными ресурсами. Как ожидается, это даст возможность правительству оперативно перенаправлять ресурсы на первоочередные цели. Во втором и третьем чтении рассмотрение предусматривается через неделю.