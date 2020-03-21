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АКОРТ: ретейлеры РФ не обращались к Минску с просьбой о дополнительной поставке продуктов

Ранее Лукашенко заявил, что после закрытия границы российские поставщики обратились к правительству Белоруссии с просьбой предоставить продукты питания, потому что в России "начинается дефицит"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российские торговые сети не обращались к белорусским коллегам с просьбой о дополнительных поставках продуктов, в России дефицита нет, сообщили ТАСС в АКОРТ.

"В связи с заявлением президента Республики Беларусь Александра Лукашенко о том, что российские ретейлеры обратились с просьбой поставить продукты питания в связи с якобы начинающимся дефицитом, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая 24 крупнейшие розничные торговые сети, работающие на территории Российской Федерации заявляет: российские торговые сети не направляли подобных обращений и не испытывают дефицита продукции", - сообщили ТАСС в АКОРТ.

"Существующие запасы на складах, в распределительных центрах и магазинах позволяют удовлетворить спрос покупателей в любом объеме. Все закупки по ранее заключенным внешнеторговым контрактам, включая поставки из Республики Беларусь осуществляются в обычном, плановом режиме", - добавили в ассоциации.

Ранее Лукашенко заявил, как сообщало агентство "БелТА", что после закрытия границы российские ретейлеры обратились к правительству Белоруссии с просьбой предоставить продукты питания, потому что в России "начинается дефицит". По его словам Белоруссия "формирует партии продуктов и отправляет в Россию.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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