Белоруссия сформирует сырьевой пакет для своих НПЗ на II квартал

МИНСК, 21 марта. /ТАСС/. Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что у белорусских НПЗ будет достаточно нефти для эффективной работы, в настоящее время формируется сырьевой пакет для заводов на II квартал. Об этом он сказал журналистам в субботу после совещания у президента.

"Обсуждались как различные предложения от поставщиков из Российской Федерации, так и продолжение работы по поставкам из альтернативных источников. Стоит задача на следующей неделе сформировать весь сырьевой пакет для наших заводов, чтобы они стабильно и на эффективном уровне работали весь второй квартал, не только обеспечивая внутренний рынок, но и выполняя свои контракты на внешнем периметре", - рассказал Рыбаков, слова которого приводит агентство БелТА.

Рыбаков отметил, что цена на новые поставки нефти еще не утверждена. Он пояснил, что цена на нефть - это "вещь, которая зависит от рынков и обстоятельств, связанных с огромным количеством факторов". "Поэтому в абсолюте цену не называю. Это, скажем так, формульное ценообразование. Будем, безусловно, вырабатывать решения по наиболее эффективному ценообразованию", - сказал он.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение на этот год. Из всех российских компаний, поставлявших нефть в Белоруссию, экспорт не прекратил только "Сафмар". "Белнефтехим" сообщил, что с марта нефть на белорусские НПЗ по рыночной цене без премии, помимо компаний группы "Сафмар", начнут поставлять пять российских предприятий. Белоруссия планирует поставить на оба своих НПЗ в марте около 1 млн тонн нефти, в том числе из альтернативных источников.

Премьер Белоруссии Сергей Румас после переговоров 11 марта в Москве с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что республика будет ежемесячно закупать не менее двух танкеров нефти из альтернативных РФ источников даже в случае достижения новых договоренностей с крупными российскими нефтяными компаниями о возобновлении поставок в страну.