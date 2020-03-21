Правительство может оказать поддержку предприятиям общепита и гостиничному сектору

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ разрабатывает меры поддержки предприятиям общественного питания и гостиничному сектору, они могут быть включены во второй пакет мер правительства РФ по поддержке экономики, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Мы по вашему поручению готовим второй пакет мер, потому что понимаем, что число отраслей, которые существенно задела эта ситуация, распространяется. В первую очередь это общепит и гостиницы. Буквально сейчас проводим встречи с представителями бизнеса, вырабатываем дополнительные меры. Соответственно, за следующую неделю проведем их обобщение и по вашему поручению предложения во второй пакет мер подготовим", - сказал Решетников в субботу на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина по экономическим вопросам.