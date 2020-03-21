Мишустин поручил представить предложения о развитии газификации населенных пунктов

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил представить в кабмин до 15 мая предложения о развитии газификации населенных пунктов страны. Как сообщает официальный сайт кабмина, такое поручение глава правительства дал Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минфину России, ФАС России, которые должны будут подготовить соответствующие изменения совместно с губернаторами, ПАО "Газпром", ПАО "НОВАТЭК", ПАО "НК "Роснефть" и иными заинтересованными организациями.

"Представить в правительство Российской Федерации доклад о ходе газификации населенных пунктов Российской Федерации с предложениями по ее дальнейшему развитию", - говорится в перечне поручений.

Минэнерго России, Минфину России совместно с правительством Костромской области, ПАО "Газпром" и ПАО "НОВАТЭК" также необходимо будет представить в кабмин согласованные предложения по срокам завершения строительства газопровода-отвода Галич - Мантурово - Шарья.