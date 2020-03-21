"Почта России" приостанавливает сообщение с 15 странами, прекратившими обработку почты

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. "Почта России" приостанавливает сообщение с 15 странами, которые временно прекратили обработку международной почты из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Почта России" приостанавливает прием международных отправлений, адресованных в государства, которые временно прекратили обработку международной почты. Доставить туда отправления на текущий момент не представляется возможным. Ограничения коснулись Монголии, Кувейта, Ливии, Перу, Молдавии, Шри-Ланки, Туниса, Каймановых Островов, Французской Полинезии, Ливана, Филиппин, Мальдив, Острова Пасхи (Чили), Мьянмы, Эквадора. Все эти государства временно не обрабатывают ни входящую, ни исходящую международную почту, в результате мероприятий по борьбе с распространением коронавируса (COVID-19)", - сообщили в компании.

Там отметили, что "Почта России" возобновит прием отправлений в адрес данных стран после снятия там ограничений. "Стоит отметить, что в настоящий момент в мире нет ни одного подтвержденного случая заражения через пересылаемые предметы. ВОЗ также исключает возможность передачи вируса через почтовые отправления", - добавили в пресс-службе.