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"Известия": в российских магазинах начали тестировать оплату путем сканирования лица

При этом эксперты отмечают, что переход к оплате с помощью биометрических данных может ускориться из-за распространения коронавируса
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Оплата покупок с помощью сканирования лица начала тестироваться в продуктовых магазинах на территории России. Об этом в субботу сообщили газете "Известия" представители банка ВТБ, который начал подобный эксперимент.

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По данным издания, возможность оплатить товары путем сканирования лица уже предоставили в супермаркетах "Лента" клиентам банка ВТБ при помощи единой биометрической системы, оператором которой выступил "Ростелеком". В ВТБ отметили, что планируют внедрить биометрическую систему в промышленном масштабе уже к середине 2020 года. Переговоры с торговыми сетями о начале тестирования такой системы оплаты также начали другие банки, в том числе Промсвязьбанк, отмечает газета.

Поясняется, что для осуществления платежа прошедшим биометрическую идентификацию владельцам карт достаточно просто посмотреть в камеру на кассе.

"В пилотных проектах технология используется для небольших платежей. Чтобы подтвердить перечисление более крупных сумм, планируется использовать второй фактор, например, ПИН-код. Клиент также сможет оплатить лицом покупку в интернете, посмотрев в камеру на телефоне и назвав последовательность цифр, вместо длительного заполнения реквизитов карты", - сообщили "Известиям" в "Ростелекоме".

Как передают "Известия", в "Ростелекоме" сообщили, что внедрение технологии обсуждается не только с торговыми сетями, но также с сетями автозаправок и фастфуда, производителями вендинговых автоматов и представителями метро и РЖД.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что переход к оплате с помощью биометрических данных может ускориться из-за пандемии коронавируса нового типа, поскольку многие потребители опасаются, что вирус может передаваться через денежные купюры и пластиковые карты.

Теги
Россия
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Распространение коронавируса нового типа
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