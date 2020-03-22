Единственный производитель "Ессентуков" планирует вдвое увеличить производство

ПЯТИГОРСК, 22 марта. /ТАСС/. "Холдинг аква" (Ставропольский край), которая является единственным производителем минеральной воды "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17", в 2020 году планирует удвоить производство до 10 млн бутылок воды в месяц, сообщил ТАСС генеральный директор компании Святослав Вильк.

"В 2019 год стал первым годом, когда компания работала полноценно на рынке, значительно очищенном от контрафакта. За этот период ООО "Холдинг Аква" произвело и продало свыше 60 млн единиц продукции. Уже в 2020 году перед предприятием стоит цель - выйти на оборот 10 млн бутылок воды в месяц", - сказал Вильк.

По его словам, за два года инвесторы вложили в проект почти 4 млрд рублей, в том числе на покупку и модернизацию двух заводов и ремонт скважин.

"Реконструкция завода "Тэсти" в Железноводске уже завершена. В 2019 году начат ремонт и на двух производственных площадках "Ессентукского завода минеральных вод". Он продолжается и в этом году", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что на данный момент продукция компании поставляется более чем в десять стран мира от Беларуси до Канады. В ближайших планах - значительно увеличить долю экспорта, начав поставки, в том числе, в Южную Корею, Израиль и США. Также интерес к российским водам проявляют Индия и Китай.

"Холдинг аква" - совместное предприятие частного российского инвестора, владеющего скважинами Ессентукского месторождения, и "Кавминкурортресурсы", крупнейшего недропользователя на Кавказских Минеральных Водах, компании, контролируемой РФ в лице Росимущества. На базе "Холдинг аква" планируется создать вертикально-интегрированное предприятие полного цикла по добыче, розливу и дистрибуции минеральной воды на Юге России.