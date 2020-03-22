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Козлов: закон о льготах по НДПИ позволит увеличить приток инвестиций в Арктику

По словам главы Минвостокразвития, в пакете законопроектов предусмотрены также меры поддержки и для проектов, не связанных с добычей полезных ископаемых

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Подписанный президентом закон о налоговых льготах для инвесторов в Арктике будет стимулировать геологоразведку и добычу углеводородов, увеличит приток инвестиций в арктические проекты. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

12 марта Госдума приняла в первом чтении пакет подготовленных Минвостокразвития РФ законопроектов, предусматривающих льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. Сопутствующий закон о льготах по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для инвесторов в Арктике уже подписан президентом РФ Владимиром Путиным 18 марта.

"Уже один этот закон из пакета законопроектов о преференциях для инвесторов в Арктике способен серьезно активизировать приток инвестиций в российскую Арктическую зону, причем подстегнуть не только добычу, но и геологоразведку, проекты производства сжиженного природного газа и газохимической продукции", - сказал Козлов.

Он обратил внимание на то, что в пакете законопроектов предусмотрены меры поддержки и для проектов, не связанных с добычей полезных ископаемых. По его словам, они станут стимулом для строительства портов, промышленных предприятий.

В то же время налоговые льготы позволят запустить в Арктике ряд крупных проектов. "Тут нужно учитывать, что рядом возникнут еще сотни мелких и средних проектов. Все вместе - это тысячи рабочих мест для людей. И именно это является нашей конечной целью", - добавил министр.

О пакете законопроектов

В феврале правительство РФ внесло в Госдуму пакет подготовленных Минвостокразвития законопроектов, предусматривающих льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. Согласно документам, любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестиционный проект и вложить не менее 10 млн рублей, сможет получить статус резидента, что предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций.

Предусматривается снижение до 5% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) сроком на 15 лет для проектов добычи нефти на шельфе, ставка по НДПИ 0% в течение 12 лет для производства сжиженного газа и газохимии, нулевая ставка НДПИ в течение первых 12 лет с поэтапным выходом на полную ставку с 13 года по 17 год для новых нефтяных провинций в Восточной Арктике. Предусмотрены льготы и для иных проектов, в частности, нулевая ставка налога на прибыль в течение десяти лет.

Теги
РоссияКозлов, Александр АлександровичАрктика сегодня
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