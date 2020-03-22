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Минпромторг рекомендует торговым сетям делать запасы на 60 дней

Глава ведомства Денис Мантуров подчеркнул, что Россия не зависит от зарубежных поставок продуктов

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. /ТАСС/. Минпромторг РФ дал рекомендацию торговым сетям делать запасы продуктов на 60 дней, никакого дефицита их нет, несмотря на возросший спрос. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье. Он добавил также, что продажи бакалейных товаров выросли на 40-60%.

"Причем если мы изначально давали рекомендацию делать запас на 21 день, то ушло за три дня. Поэтому мы сейчас поставили задачу, чтобы закупки делались из расчета 60 дней. Но дефицита нет никакого с точки зрения продуктов", - сказал он.

Мантуров подчеркнул, что РФ не зависит от зарубежных поставок продуктов.

"Продуктов хватит сто процентов. Полностью затарены логистические центры, фуры подъезжают постоянно к магазинам. Увеличилась продажа бакалеи от 40% до 60%", - сказал министр.

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Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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