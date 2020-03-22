Россия ограничит авиасоообщение с Турцией, Японией, Таиландом, Вьетнамом и Индонезией

Авиасообщение РФ с Турцией и Японией будет ограничено с 23 марта, рейсы в Стамбул и Токио будут выполняться только из Москвы - телеграмма Росавиации.

Авиасообщение между РФ и Таиландом будет ограничено с 23 марта, рейсы можно будет выполнять только из Москвы в Бангкок - телеграмма Росавиации.

Авиасообщение между РФ и Вьетнамом будет ограничено с 23 марта, останутся только прямые рейсы из Москвы в Ханой - телеграмма Росавиации.

Ограничение на авиасообщение между РФ и Индонезией вводится с 23 марта, допускаются только рейсы из Москвы в Денпасар на острове Бали - Росавиация.