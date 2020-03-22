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Распространение коронавируса нового типа

Эксперты назвали товары с высоким спросом у россиян на "удаленке"

Спрос на онлайн-кинотеатры и товары для спорта вырос в два-три раза из-за коронавируса, сообщили в Ozon

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Спрос на подписки онлайн-кинотеатров вырос в три раза, на спортивный инвентарь - в два раза, а на товары для ремонта - почти в четыре на фоне распространения коронавируса в России и перевода россиян на удаленный режим работы, говорится в исследовании E-commerce лаборатории клиентского опыта Ozon на основе анализа более 2,5 млн заказов в марте. Исследование имеется в распоряжении ТАСС.

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"С 14 марта Ozon фиксирует рост продаж товаров для досуга - очевидно, переходя на удаленный режим работы, россияне скучать не планируют и хотят занять время, которое обычно тратится на дорогу. Аналитики площадки отмечают, что спрос на товары для досуга с 14 марта держится на уровне гендерных праздников. Например, средненедельные продажи подписок на игры и онлайн кинотеатры на 200% выше стандартного показателя, настольных игр - на 150%, товаров для хобби и творчества - на 120%, книг - на 110%, товаров для ремонта - на 296%, аксессуаров для домашних тренировок - в два раза", - говорится в исследовании.

Пик продаж пришелся на 14-17 марта - в первые дни после того, как ряд российских работодателей выступили с заявлениями о переводе сотрудников на удаленный режим работы. По данным интернет-площадки, в марте на товары для домашнего досуга россияне тратят на 75% больше, чем годом ранее - 2100 рублей против 1200 в марте 2019 года.

"Аналитики e-commerce лаборатории напрямую связывают это с уменьшением социальной активности россиян: как правило, весной пользователи больше времени проводят на улице, а сейчас, на фоне активного обсуждения вирусных заболеваний, на порядок больше времени проводят дома", - отмечают эксперты.

В категории цифровых подписок пользователи Ozon чаще всего покупают подписки на Xbox, онлайн кинотеатры Ivi и Okko, а также пакеты Microsoft Оffice для удаленной работы.

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"Судя по тому, что средненедельные продажи товаров для ремонта за последние семь дней выросли на 296%, время в самоизоляции россияне решили потратить на небольшие ремонтные работы: чаще всего покупают дрели-шуруповерты и отвертки - видимо, наконец появилось время повесить ту самую полочку или картину, которые уже давно ждут своего часа", - отмечают аналитики.

Также в самоизоляции, по данным площадки, россияне стремятся поддерживать здоровый образ жизни и компенсировать походы в спортивные залы: продажи ковриков выросли на Ozon на 120%, а утяжелителей и эспандеров - на 105% и 90% соответственно. Продажи домашних спортивных комплексов выросли на Ozon в 1,5 раза.

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