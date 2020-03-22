Авиасообщение между Россией и Китаем снова ограничат

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Перелеты между Россией и Китаем будут вновь ограничены с 23 марта, с полуночи российские авиакомпании смогут выполнять рейсы только из Москвы в Пекин и обратно. Это следует из телеграммы Росавиации, текст которой есть в распоряжении ТАСС.

Регулярное авиасообщение из регионов России с городами КНР было закрыто 1 февраля из-за вспышки нового коронавируса (2019-nCoV). Тогда ограничение предусматривало, что летать в Китай сможет только "Аэрофлот" из терминала F Шереметьево в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.