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"Победа" прекратит все полеты в Турцию с 23 марта

У лоукостера останутся только внутренние рейсы

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" с 23 марта закроет все рейсы в Турцию: из Москвы в Анталью, Газипашу, Стамбул, а также из Краснодара в Стамбул. Об этом говорится в сообщении компании. Турция оставалась последним международным направлением лоукостера, полеты по которому еще не были приостановлены на фоне пандемии коронавируса.

"Лоукостер "Победа" по 30 апреля 2020 года приостанавливает выполнение регулярных рейсов в Турцию в связи с введенными ограничениями на прилет иностранных граждан в РФ и выполнение рейсов в Анталью и Газипашу, - говорится в сообщении компании. - Всем клиентам отмененных рейсов из Москвы в Анталью, Газипашу, Стамбул и обратно; из Краснодара в Стамбул и обратно с датами вылета в период с 23 марта по 30 апреля 2020 года будет оформлен возврат денежных средств в полном объеме".

Теги
ТурцияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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