Новак 23 марта проведет совещание с главами нефтяных компаний по ситуации на рынке

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Глава Минэнерго РФ Александр Новак в понедельник, 23 марта, проведет совещание с главами российских нефтяных компаний, на котором обсудит ситуацию на рынке нефти. Об этом ТАСС сообщили два источника.

"В понедельник созывает встречу с компаниями", - сказал один из собеседников агентства. Другой подтвердил эту информацию и уточнил, что планируется обсудить текущую ситуацию на рынке нефти.

Встреча планируется в очном режиме, сообщили они.

Нефть Brent стремительно падает после встречи ОПЕК+ в Вене, когда Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о пролонгации договоренностей по сокращению добычи после марта. В пятницу нефть торговалась ниже отметки $28 за баррель.

Среди российских компаний по поводу отношений с ОПЕК нет единой позиции. Первый вице-президент "Лукойла" Леонид Федун назвал катастрофическим ситуацию на рынке нефти и оценил потери для России в сотни миллионов долларов ежедневно. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, напротив, считает, что ситуацию драматизировать не стоит, цены на нефть вернутся, по его мнению, к $50-60 за баррель к концу года и без сотрудничества с ОПЕК.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "безусловно неприятной" ценовую конъюнктуру на рынке нефти, однако также призвал не драматизировать ситуацию.