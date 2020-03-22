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Распространение коронавируса нового типа

Власти США готовы осуществить вливания ликвидности на $4 трлн из-за коронавируса

Они в настоящее время проводят консультации с законодателями относительно пакета мер, призванных простимулировать экономику США в период кризиса

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Федеральные власти США готовы осуществить вливания в американскую финансовую систему в объеме примерно $4 трлн в свете распространения нового коронавируса. Об этом заявил в воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox Business.

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Как он отметил, федеральные власти в настоящее время проводят консультации с законодателями относительно пакета мер, призванных простимулировать экономику США в период кризиса. Говоря об одном из элементов указанной помощи, Мнучин отметил: "При взаимодействии с Федеральной резервной системой у нас будет ликвидность на $4 трлн, которой мы можем воспользоваться для поддержания экономики". "Мы можем направить до $4 трлн, чтобы помочь всем, от малого бизнеса до крупного бизнеса, продержаться от 90 до 120 дней", - добавил он.

"Нам нужно влить средства в экономику сейчас. Как мы полагаем, если сделать это, мы сможем ее стабилизировать", - констатировал министр.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 26,7 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли не менее 340 человек.

Почти половина всех случаев заражения в США - более 12 тыс. - приходятся на штат Нью-Йорк, на территории которого находится одноименный мегаполис. Далее идут штаты Вашингтон и Калифорния. В них зарегистрированы соответственно почти 1,8 тыс. и около 1,5 тыс. случаев.

Теги
СШАМнучин, СтивенРаспространение коронавируса нового типа
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