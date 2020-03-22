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Распространение коронавируса нового типа

Минпромторг начал централизованные поставки многоразовых масок в российские регионы

Первая партия поступила в Калужскую область

МОСКВА, 22 марта./ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ запустило механизм централизованных поставок средств индивидуальной защиты в регионы РФ, говорится в сообщении пресс-службы министерства. Первая партия многоразовых масок поступила в Калужскую область.

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"Сейчас мы практически в ежедневном режиме запускаем новые мощности по выпуску средств индивидуальной защиты. Были приняты все необходимые решения и в результате к работе по производству многоразовых медицинских масок подключились российские швейные предприятия. Буквально на днях было получено необходимое регистрационное удостоверение, а сегодня маски уже начали поступать в аптеки",- приводятся в сообщении слова главы Минпромторга Дениса Мантурова. Он подчеркнул, что все производства одноразовых масок продолжают работать на полную мощность.

Как отмечает министерство, соответствующие решения были приняты в рамках исполнения поручения президента РФ об определении единственных исполнителей для закупок товаров, работ и услуг, необходимых для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

"Сейчас, чтобы максимально быстро стабилизировать ситуацию с обеспечением аптечного сегмента этой продукцией, нам необходим четкий алгоритм. На данном этапе мы прорабатываем механизм, позволяющий промышленным производителям масок взаимодействовать с единым интегратором, через которого будут осуществляться поставки в регионы",- сказал Мантуров.

По его словам, это позволит снизить нагрузку на производителей и заказчиков, которым не придется искать контрагентов, а министерство сможет контролировать процесс отгрузок для конкретных потребителей и сбалансировать его в зависимости от изменения эпидемиологической ситуации.

Как отмечается в сообщении Минпромторга, многоразовые маски проходят обязательную стерилизацию и поступают в аптеки в упаковках по семь штук. Для повторного использования многоразовой маски ее необходимо простерилизовать: в домашних условиях это можно сделать, постирав изделие и прогладив его утюгом, в том числе с функцией генерации пара.

Поставка масок в Калугу

Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша, с просьбой о содействии в обеспечении масками области в министерство обратился региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

"Со своей стороны рекомендуем калужским предприятиям легпрома активнее перестраиваться под потребности рынка и организовать выпуск индивидуальных средств защиты. К настоящему времени ряд производителей уже включились в эту работу", - сказал Шапша.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияКалужская областьРаспространение коронавируса нового типаШапша, Владислав Валерьевич
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