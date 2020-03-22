Полеты только из Москвы. Россия ограничивает авиасообщение с 95 странами

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Россия с 23 марта введет новые ограничение на выполнение полетов в ряд стран, с учетом уже действующих ограничений, они затронут подавляющее большинство государств. Новый пакет ограничений 22 марта огласила Росавиация: всего в списке 95 стран. Во все эти страны сохраняется возможность полетов только из Москвы и выполнения чартерных рейсов для вывоза пассажиров домой.

В какие иностранные города пока разрешено летать. Но только из Москвы

В телеграмме Росавиации, которая была разослана авиакомпаниями (текст есть у ТАСС) отмечается, что новые ограничения вводятся в отношении стран, в которых "выявлены случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией", согласно данным Роспотребнадзора на 19 марта.

Наиболее значительные с точки зрения авиаперевозок ограничения затронут Турцию (допустимы только рейсы в Стамбул), Японию (только в Токио), Вьетнам (только в Ханой) и Таиланд (Бангкок), Индию (Нью-Дели). Например, в Японию летают из ДФО, например, в Осаку и Саппору. Авиакомпания "Победа" уже заявила, что приостанавливает все рейсы в Турцию (Анкара и Газипаша), включая Стамбул. S7 сообщила, что закрывает рейсы из регионов во Вьетнам (Камрань), Таиланд (Пхукет и Бангкок) и Турцию.

Также ограничены полеты в Китай (впервые ограничивались 1 февраля, тогда авиавласти решили, что полеты в эту страну может выполнять только "Аэрофлот"). Сейчас закрыты для полетов все направления, кроме Москва - Пекин. "Аэрофлот" по данным на 22 марта продолжает полеты в Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

Повторные ограничения

Ранее Россия ограничила въезд иностранцев в страну, а также практически закрыла полеты в Европу, США, ОАЭ (оставив возможность полетов только в столицы стран из Шереметьево). Более того, некоторые страны сами запретили въезд для иностранцев (например, Израиль).