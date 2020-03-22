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Распространение коронавируса нового типа

Полеты только из Москвы. Россия ограничивает авиасообщение с 95 странами

Это страны, в которых выявлены случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Россия с 23 марта введет новые ограничение на выполнение полетов в ряд стран, с учетом уже действующих ограничений, они затронут подавляющее большинство государств. Новый пакет ограничений 22 марта огласила Росавиация: всего в списке 95 стран. Во все эти страны сохраняется возможность полетов только из Москвы и выполнения чартерных рейсов для вывоза пассажиров домой.

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В телеграмме Росавиации, которая была разослана авиакомпаниями (текст есть у ТАСС) отмечается, что новые ограничения вводятся в отношении стран, в которых "выявлены случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией", согласно данным Роспотребнадзора на 19 марта.

Наиболее значительные с точки зрения авиаперевозок ограничения затронут Турцию (допустимы только рейсы в Стамбул), Японию (только в Токио), Вьетнам (только в Ханой) и Таиланд (Бангкок), Индию (Нью-Дели). Например, в Японию летают из ДФО, например, в Осаку и Саппору. Авиакомпания "Победа" уже заявила, что приостанавливает все рейсы в Турцию (Анкара и Газипаша), включая Стамбул. S7 сообщила, что закрывает рейсы из регионов во Вьетнам (Камрань), Таиланд (Пхукет и Бангкок) и Турцию.

Также ограничены полеты в Китай (впервые ограничивались 1 февраля, тогда авиавласти решили, что полеты в эту страну может выполнять только "Аэрофлот"). Сейчас закрыты для полетов все направления, кроме Москва - Пекин. "Аэрофлот" по данным на 22 марта продолжает полеты в Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

Повторные ограничения

Ранее Россия ограничила въезд иностранцев в страну, а также практически закрыла полеты в Европу, США, ОАЭ (оставив возможность полетов только в столицы стран из Шереметьево). Более того, некоторые страны сами запретили въезд для иностранцев (например, Израиль).

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В новом списке есть ряд стран, куда полеты фактически уже не совершались. Так, например, в списке Росавиации разрешены полеты в Ереван (S7, "Победа" и другие уже закрыли рейсы в Армению, "Аэрофлот" сократил частоту полетов), Минск, Баку, Брюссель, Лондон, Будапешт, Афины, Тель-Авив, Тегеран (туда и до ограничения летал исключительно "Аэрофлот"), Ларнаку, Осло, Вильнюс и другие города.

Список также вводит ограничения на полеты в страны, куда российские авиакомпании не летают. Например, в Канаду можно будет летать только из Москвы в Торонто (хотя сейчас у российских авиакомпаний такого рейса нет), а также Сингапур ( в этот город "Аэрофлот" только планировал запустить рейсы в октябре 2020 года), Сидней и Рио-де-Жанейро. Также в списке есть и Монако, хотя своего апорта в стране нет - ближайший в Ницце, полеты в которую уже не выполняются.

Курорты

Также массово будут ограничены полеты по курортным направлениям из регионов: летать можно будет только из Москвы в столицы Колумбии, Доминиканы, Аргентины, Камбоджи и на Багамы, Кубу и Мальдивы, а также в Денпасар на острове Бали в Индонезии.

Экзотические страны

И, наконец, новый список стран скорее для проформы содержит ряд экзотических стран, в которые если и были чартерные рейсы, то массового характера они не носили. Например, Алжир, Антигуа и Барбуда, Афганистан, Бенин, Габон, Гондурас, Парагвай, Сент-Люсия, Танзания, Джибути.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
Turkish Airlines с 27 марта будут летать только в пять городов
Исключением станут рейсы в Москву, Аддис-Абебу, Вашингтон, Нью-Йорк и Гонконг
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