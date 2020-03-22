Ассоциация владельцев кинотеатров назвала закрытие кинотеатров лучшим решением для бизнеса

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Временное закрытие кинотеатров в РФ из-за распространения коронавируса станет лучшим решением для бизнеса в текущей ситуации, поскольку в ближайшее время показывать будет нечего из-за переноса крупных релизов. Последствия бизнес будет ощущать как минимум до конца года, такое мнение в беседе с ТАСС выразил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Минкультуры РФ в воскресенье рекомендовало кинотеатрам приостановить деятельность с 23 марта из-за ситуации с коронавирусом.

"На самом деле, лучше решение на федеральном уровне закрыть кинотеатры, чем вот такая жизнь на искусственном дыхании, которая сейчас в кинотеатрах происходит, потому что даже в тех регионах, где сейчас обстановка не такая критичная, кинотеатрам на следующей неделе практически нечего показывать. Спасибо Минкультуры за этот шаг, но нам нужно решение региональных властей о том, чтобы именно закрыть кинотеатры", - сказал Березин.

Он отметил, что текущая ситуация будет влиять на работу кинотеатров как минимум до конца года, поскольку все крупные релизы сдвинулись на более поздний срок, а производство проектов, которые планировалось завершить к концу года, сейчас приостановлено по всему миру. По словам Березина, это первая проблема, с которой столкнется отрасль при восстановлении работы.

"Вторая проблема - психологическая. Зрители должны снова почувствовать некую уверенность, спокойствие, что они идут в место массового скопления людей, и не будет никаких проблем, никто не чихнет. Это восстановление тоже может затянуться до поздней осени", - считает Березин. Он добавил, что отрасль обратится за поддержкой к властям.

Минкультуры ранее ввело временный запрет на проведение в подведомственных учреждениях спектаклей, музыкальных концертов, цирковых представлений и иных массовых мероприятий из-за неблагоприятной ситуации в связи с распространением коронавируса.