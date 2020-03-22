Зеленский обсудил с директором МВФ увеличение объема поддержки Украины из-за коронавируса

КИЕВ, 22 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора обсудили возможность увеличения объема поддержки Украины на фоне распространения нового коронавируса. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

"Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан", - процитировал офис Зеленского.

Георгиева, как уточняется в сообщении, выразила поддержку Украине, "поскольку страна стоит перед огромными вызовами в связи с распространением коронавируса COVID-19".

Стороны также договорились координировать совместные действия по расширению программ поддержки Украины международными партнерами, в частности, по увеличению их объема, проинформировали в пресс-службе.

Ранее Зеленский призвал правительство страны обратиться с просьбой о предоставлении финансовой поддержки к МВФ для борьбы с новым коронавирусом. 20 марта глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что Украина обсуждает с МВФ вопрос предоставления Киеву финансовой поддержки на эти цели. По его словам, размер поддержки будет зависеть от того, какие потребности нужны по той или иной программе.

На Украине зафиксировано 63 случая заражения коронавирусом, три из них - летальные, один человек выздоровел.