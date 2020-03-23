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Распространение коронавируса нового типа

Страховщики попросили ЦБ смягчить надзор и регулирование рынка в условиях пандемии

Также Всероссийский союз страховщиков предложил ряд мер по поддержке рынка

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) попросил Банк России о временном смягчении требований, предъявляемых регулятором к участникам страхового сектора в условиях пандемии коронавируса, и предложил ряд мер по поддержке рынка. Это следует из письма ассоциации, адресованного главе Банка России Эльвире Набиуллиной (есть в распоряжении ТАСС).

В качестве мер поддержки устойчивости страхового рынка ВСС предложил смягчить требования ЦБ РФ к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков, а также перенести срок представления финансовой и другой отчетности за I квартал и март 2020 года на более поздний срок. Страховщики также попросили увеличить сроки подготовки и направления ответов на запросы Банка России и отменить или перенести уже осуществляемые проверки участников страхового рынка.

Кроме того, ВСС просят Банк России рассмотреть возможность увеличения установленного максимального срока, необходимого для осуществления страховой выплаты потерпевшему, с 20 до 30 рабочих дней.

Коридор ОСАГО

Также ВСС предлагает расширить границы тарифного коридора в ОСАГО. Из-за изменения курса валют, по данным ассоциации, вырастет стоимость восстановительного ремонта, осуществляемого в рамках ОСАГО, что повлечет за собой увеличение денежных выплат. "С учетом того, что, по данным Банка России, комбинированный коэффициент по ОСАГО в 2019 году составил 94,5%, текущих значений тарифного коридора по ОСАГО окажется недостаточно для компенсирования роста цен. В связи с изложенным предлагается расширить коридор для базовой ставки тарифа ОСАГО не менее чем на 10% по всем типам транспортных средств", - указано в письме. Таким образом минимальная граница для легковых авто физлиц может опуститься до 2471 рубля (сейчас 2746 рублей), а максимальная - подняться до 5436 рублей (сейчас 4942 рубля).

Сейчас тариф ОСАГО жестко регулируется - страховщики могут выбирать ставку базового тарифа из установленного ЦБ тарифного коридора в 2746-4942 рубля. Для формирования окончательной стоимости полиса базовый тариф умножается на восемь коэффициентов, которые также устанавливает регулятор. В июле 2019 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, цель которого - сделать цену ОСАГО более индивидуальной, чтобы аккуратные водители не переплачивали за высокорисковых. В октябре Госдума отложила рассмотрение законопроекта. В палате парламента отмечали, что данная инициатива вызвала "серьезную полемику".

Меры ЦБ

После длительного цикла понижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании совета директоров 20 марта решил сохранить ее на уровне 6%. Помимо решения о ключевой ставке ЦБ объявил о мерах по поддержке банков, бизнеса и населения. Они призваны сохранить способность финансового сектора предоставлять необходимые ресурсы экономике, защитить интересы пострадавших от коронавируса и адаптировать финансовый сектор к ограничительным мерам по борьбе с эпидемией.

В частности, ЦБ рекомендовал банкам и МФО смягчить условия по кредитам заемщиков, заразившихся коронавирусом. Для банков будут временно отменены требования по надбавкам к капиталу, им также разрешается применять старый курс рубля при расчете основных нормативов. Проверки кредитных организаций приостанавливаются до июля.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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