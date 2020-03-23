McDonald's закроет свои рестораны в Британии и Ирландии из-за коронавируса

ЛОНДОН, 23 марта. /ТАСС/. Корпорация McDonald's приняла решение временно прекратить работу всех своих ресторанов быстрого питания в Великобритании и Ирландии из-за вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом говорится в заявлении McDonald's, опубликованном в воскресенье вечером на сайте компании.

"Мы приняли сложное решение закрыть все рестораны McDonald's в Соединенном Королевстве и Ирландии не позднее 7 вечера 23 марта. Это решение далось нам нелегко, но оно было принято ради блага и безопасности наших сотрудников, а также в интересах наших клиентов", - говорится в документе. В McDonald's добавляют, что рестораны сети откроются вновь, когда это будет признано безопасным.

В пятницу британское правительство объявило о закрытии кинотеатров, спортзалов, кафе, ресторанов и пабов в целях борьбы с распространением коронавируса. При этом заведения общественного питания имеют возможность торговать едой на вынос. После выхода правительственного распоряжения в британских McDonald's были закрыты зоны со столиками для посетителей, однако по-прежнему можно было купить еду и напитки.

В Соединенном Королевстве насчитывается 1270 ресторанов McDonald's, где работает 135 тыс. человек. Пока неизвестно, скольким из них грозит потеря работы. В Ирландии 86 заведений McDonald's, где работает более 4 тыс. человек.

По состоянию на утро воскресенья в Великобритании было подтверждено 5683 случая заражения коронавирусом нового типа, число летальных исходов достигло 281. В правительстве признают, что реальное число заболевших может оказаться значительно выше.

Власти Республики Ирландия в воскресенье сообщили о том, что в стране к настоящему моменту выявлено 1034 случая заражения. Четыре пациента умерли.