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Распространение коронавируса нового типа

Сборы российских кинотеатров за выходные сократились почти на 60%

В ЕАИС отметили, что число зрителей сократилось более чем на 55%
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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Сборы российских кинотеатров с четверга по воскресенье уменьшились более чем на 317 млн рублей (59%) по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Суммарные сборы кинотеатров всех субъектов РФ с двенадцати самых популярных фильмов, которые были в прокате с 19 по 22 марта, составили 224 млн рублей. В то время как в предыдущие выходыные - с 12 по 15 марта - кинотеатрам удалось собрать 541,5 млн рублей.

Отмечается, что число зрителей сократилось более чем на 55%. В прошедшие выходные кинозалы посетили более 905 тыс. человек, в то время как неделей ранее - 2,025 млн человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса ранее подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек. Подобные постановления об ограничении числа участников мероприятий вышли в российских регионах. Министерство культуры РФ в воскресенье рекомендовало кинотеатрам приостановить деятельность с 23 марта.

Ранее Объединенная сеть кинотеатров, куда входят "Кино Окко", "Синема парк" и "Формула кино", приостановила работу 22 кинотеатров из 78 в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Сеть "Каро" также закрыла с 21 марта часть кинотеатров в Москве и Московской области.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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