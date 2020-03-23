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Распространение коронавируса нового типа

"Известия": количество фишинговых рассылок выросло в четыре раза за последние дни

Рост количества рассылок связывают с переходом организаций на удаленную работу

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Число фишинговых атак, целью которых является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей, выросло в четыре раза за последние несколько дней. Удаленная работа, к которой перешли многие организации ввиду вспышки новой коронавирусной инфекции, оказывает влияние на рост числа рассылок, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на данные, зафиксированные компанией "Интернет-розыск".

"Сотрудников дома никто не будет отбивать от спам-атак и фишинга. Никто не подстрахует от взлома. Разумеется, киберпреступники не могли упустить такой момент, и электронную почту заполонили сообщения, содержащие вредоносные коды, позволяющие совершать различные правонарушения: от взлома аккаунта в соцсети до шифрования серверов компании", - пояснил руководитель "Интернет-розыска" Игорь Бедеров.

Одной из причин роста количества попыток несанкционированного доступа к конфиденциальной информации является более низкий уровень защищенности личных компьютеров сотрудников. По мнению экспертов, риски увеличатся, если работники компаний начнут чаще отправлять друг другу данные в мессенджеры или на личные адреса. Кроме того, использование настроек и программ, которые не согласованы с системными администраторами, также может привести к взлому систем компаний.

В Group-IB изданию сообщили, что злоумышленники отправляют рассылки с использованием актуальных тем, среди которых - новости и распоряжения, касающиеся коронавируса, отмены командировок - атакуют RDP (протокол удаленного рабочего стола), компрометируют домашнее оборудование, например, маршрутизаторы или видеокамеры. По мнению экспертов компании, чтобы избежать роста фишинговых рассылок, необходимо провести проверку всех сервисов и оборудования, которое используется для удаленного доступа, на наличие обновленных микропрограмм и патчей безопасности. В Group-IB также рекомендовали использовать удаленный доступ в корпоративную сеть организации строго с двухфакторной аутентификацией и провести разделение прав доступа и сегментирование сети. В "Лаборатории Касперского" изданию рассказали о необходимости проведения тренингов по основам цифровой безопасности до ухода сотрудников на удаленный режим работы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 367 случаев заражения.

Президент России Владимир Путин 17 марта провел совещание с членами правительства, во время которого, в частности, предложил работодателям проработать возможность перевода сотрудников с детьми на удаленную работу.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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