СМИ: из-за заражения сотрудников на три дня частично закрыт крупный завод Toyota в Японии

ТОКИО, 23 марта. /ТАСС/. Крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor частично закрыла с понедельника на три дня один из своих основных заводов в стране из-за заражения его сотрудников новым коронавирусом. Там остановлена линия по производству седанов Corolla и кроссоверов Harrier , сообщил телеканал NHK.

У работника завода было выявлено заражение коронавирусом. Затем им оказался поражен и его напарник. После этого администрация приняла решение помимо остановки сборочной линии закрыть на время и все предприятие для проведения полной дезинфекции. В карантин в своих домах помещены тридцать сотрудников завода, которые общались с зараженными.

Ранее Toyota Motor была вынуждена из-за эпидемии приостановить работу 12 своих предприятий в Северной Америке и шести - в странах Евросоюза.

В Японии к настоящему времени заражение новым коронавирусом выявлено у более 1,8 тыс. человек. 49 умерли. Помимо северного острова Хоккайдо больше всего случаев установлено в префектуре Айти, где действуют основные заводы Toyota Motor.