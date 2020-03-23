Торговая неделя на биржах Шанхая и Шэньчжэня началась с падения основных индексов

ШАНХАЙ, 23 марта. /ТАСС/. Падением основных индексов открылась в понедельник новая торговая неделя на биржах материкового Китая на фоне продолжающегося распространения коронавируса в мире. Соответствующая негативная динамика зафиксирована на сайтах фондовых рынков Шанхая и Шэньчжэня.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, обвалился на 2,48%, до отметки 2677,59 пункта. Отрицательной динамикой охвачены все "голубые фишки", соответствующий сводный индекс SSE 50, отражающий акции 50 наиболее ликвидных компаний, упал на 2,49%.

С обвала котировок начались торги и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности на этой торговой площадке "Шэньчжэнь компонент" упал на 3,16%, до 9828,90 пункта.

Деловая активность на фондовых рынках материкового Китая, отмечают эксперты, находится в последние недели под воздействием целого ряда факторов, ключевым из которых является ситуация вокруг распространения коронавируса в мире. Резкие колебания на рынке отражают опасения инвесторов относительно дальнейших перспектив развития мировой экономики. Рост числа новых случаев инфицирования коронавирусом по всему миру, констатируют эксперты, продолжает оказывать большое влияние на рынок. При этом в Китае, где началась вспышка, в настоящее время практически не фиксируется новых случаев инфицирования, за исключением тех, которые были ввезены из-за рубежа.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов.