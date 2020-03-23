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На Чукотке модернизируют семь аэродромов до 2024 года в рамках госпрограммы

На эти цели направят около 20 млрд рублей
Описание
© Марина Лысцева/ТАСC

АНАДЫРЬ, 23 марта. /ТАСС/. Семь аэродромов реконструируют на Чукотке до конца 2024 года за счет средств федерального бюджета . Работы будут проводиться в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы". Об этом ТАСС сообщили в Департаменте промышленной политики Чукотского автономного округа.

В ноябре 2019 года вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поддержал проект реконструкции аэропортов на Дальнем Востоке. В комплексный план входят 40 аэропортов Дальнего Востока, в том числе семь - на Чукотке. Это, в первую очередь, позволит решить вопрос с транспортной логистикой в округе: из-за необорудованных аэропортов в некоторых районах завоз продуктов питания и грузов в отдельные населенные пункты региона осуществляется с определенными сложностями.

"До 2024 года в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", в округе будут модернизированы семь аэропортов: в городе Певеке, селах Кепервеем, Беринговском, Марково, Лаврентия, поселках Эгвекинот и Провидения. Планируется привести в порядок взлетно-посадочные полосы, установить радиотехническое и метеорологическое оборудование, построить аварийно-спасательные станции и складские здания. Во всех чукотских аэропортах, где задуман комплексный ремонт, будет огражден периметр и организован контрольно-пропускной пункт, а также реконструированы существующие либо построены новые здания аэровокзалов", - рассказали ТАСС в департаменте.

Специалисты добавили, что на эти цели из федерального бюджета выделят почти 20 млрд рублей. Сейчас готовится проектно-сметная документация, ведутся изыскательные работы. Некоторые проекты уже получили одобрение от ФАУ "Главгосэкспертиза России".

В 2019 году в госпрограмму "Развитие транспортной системы" был внесен раздел по опережающему развитию Дальнего Востока, включающий мероприятия по реконструкции аэропортов, обновлению парка воздушных судов, созданию центров сервиса воздушных судов, а также по подготовке, переподготовке и повышению квалификации летного состава.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияЧукотский автономный округДальний Восток
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