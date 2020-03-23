В Минпромторге заявили, что поставки в Россию медицинских масок из Китая продолжат

МОСКВА, 23 марта./ТАСС/. Полученные Россией 25,5 млн защитных масок - это первая из запланированных крупных поставок, сообщил Минпромторг РФ.

"В рамках реализации Национального плана по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, подписанного председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, в Россию из Китая поставлена первая из запланированных крупных партий защитных масок. Поставки организованы Минпромторгом России при содействии ВКС России," - говорится в сообщении министерства.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, маски будут направлены в регионы РФ для обеспечения потребностей в средствах индивидуальной защиты, волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов пожилым гражданам, в ряд федеральных органов (в том числе в ФТС, МВД, ФСБ России).

"Для обеспечения средствами индивидуальной защиты сейчас используются все доступные инструменты - мобилизация и наращивание собственного производства, запуск новых мощностей и перевод производств на круглосуточный режим работы, привлечение ресурсов швейных предприятий к производству защитных масок, а также организация поставок из других стран", - отметил Мантуров.

В начале февраля стало известно, что Россия направила Китаю в качестве гуманитарной помощи более 2,2 млн защитных медицинских комплектов общим весом в 23 тонны. В понедельник Минобороны РФ сообщило, что российский военный самолет доставил из Китая крупную партию индивидуальных защитных масок - 25, 5 млн штук.