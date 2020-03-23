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Московские предприниматели смогут вносить данные в торговый реестр онлайн

Внесенные бизнесменами данные поступят в управу и префектуру на согласование. В любой момент сведения можно будет проверить и при необходимости изменить

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Бизнесмены, которые занимаются торговлей и поставкой товаров, могут внести данные в торговый реестр или скорректировать их онлайн, сообщается в понедельник на портале мэрии.

"На сайте mos.ru появился новый сервис, благодаря которому предприниматели смогут вносить данные в торговый реестр онлайн. Внесенные данные поступают в управу и префектуру на согласование. С появлением нового сервиса они смогут в любое удобное для себя время проверить, верно ли указана информация об их объектах в московском торговом реестре, и при необходимости оперативно внести изменения по каждому конкретному объекту", - говорится в сообщении.

Учет по всем хозяйствующим субъектам Москвы ведется в Единой городской автоматизированной системе информационного обеспечения и аналитики потребительского рынка (ЕГАС СИОПР). Пользователь при первом входе может подтвердить сведения о своих торговых объектах либо изменить их, добавить новые или сообщить о закрытии ранее зарегистрированных.

"Цифровизация упрощает межведомственные согласования, экономит предпринимателям силы и время. Уже сейчас на портале mos.ru им доступно больше 220 онлайн-услуг и сервисов", - приводятся на портале слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

В пресс-службе департамента торговли и услуг пояснили, что все необходимые для торгового реестра сведения (наименование юрлица, ИНН, КПП, организационно-правовая форма и другие) вносятся в личном кабинете и подтверждаются при межведомственном взаимодействии с Федеральной налоговой службой. Предприниматель видит данные о своих торговых объектах, при необходимости корректирует их и отправляет изменения на проверку прямо из личного кабинета.

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