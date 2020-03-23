Роскачество повторно проверило молоко на наличие потенциально вредных веществ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Роскачество повторно проверило молоко жирностью 3,2% и обнаружило в одном из образцов кишечную палочку. Об этом говорится в сообщении организации.

Эксперты провел повторное исследование шести популярных торговых марок молока, протестировав его на наличие потенциально вредных веществ (тяжелые металлы, пестициды, радионуклиды, меламин и консерванты), антибиотики и их следы, микробиологию (бактерии группы кишечной палочки). Молоко также оценивалось по органолептическим показателям (вкус, цвет, запах и консистенция продукта).

"В нынешнем исследовании не выявлено фальсификации: нет растительных жиров, сухого молока, снижения жирности. Ранее в одном из шести переисследованных товаров фальсификация присутствовала. При этом, хотя прежних нарушений у молока не выявлено, у одного из шести товаров рейтинг все же обнулен за другое нарушение - наличие кишечной палочки", - отмечает Роскачество.

Также в этом образце продукции специалисты зафиксировали превышение по общему количеству микроорганизмов (КМАФАнМ). В организации напомнили, что в первом исследовании антибиотики и следы антибиотиков выявлены у молока четырех торговых марок из 90. Антибиотики только в следовых количествах, допустимых техрегламентом Таможенного Союза, были зафиксированы в молоке 46 торговых марок. В новом исследовании эксперты не обнаружили следов антибиотиков.

В то же время было выявлено, что в процессе пастеризации молока одной из торговых марок был превышен температурный режим или длительность пастеризации. Этот недостаток был обнаружен как при прошлой проверке, так и сохранился сейчас. Кроме того, товар этой марки имеет кормовой привкус и запах. "По итогам повторного исследования шести торговых марок, проверенных ранее, можно сделать вывод, что качество данных брендов улучшилось: в пяти случаях итоговый балл повышен", - заключили в Роскачестве.