"Ведомости": Минэкономразвития планирует ускорить работу по адресным инвестпрограммам

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития направило в правительство РФ проект постановления, в котором предлагается ускорить процесс выделения денег федеральной адресной программы на объекты национальных проектов. Планируемые изменения нужны в том числе для поддержания экономики во время распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на копию документа, подлинность которого подтвердил изданию представитель министерства.

По данным газеты, МЭР предлагает проектным комитетам национальных проектов и президиуму профильного совета при президенте РФ вносить все коррективы напрямую, а также уточнять обоснования бюджетных вложений, что позволит доводить необходимые средства за один день. По словам представителя Минэкономразвития, несмотря на то, что адресная программа включает в себя не только нацпроекты, на данный момент именно они являются приоритетом.

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на пояснительную записку к проекту, предложенные министерством изменения сделают бюджетные вложения эффективнее. В адресную программу на 2020-2022 годы включены инвестиционные проекты 10 нацпроектов. В этом году с ее помощью планируется потратить порядка 838 млрд руб., что на 7,7% больше потраченных в 2019 году, в 2021 году - более 870 млрд руб.

Министерство финансов РФ согласовало проект, следует из письма министра экономического развития Максима Решетникова председателю правительства Михаилу Мишустину, с которым ознакомились "Ведомости". Представитель Минфина переадресовал запрос издания в Минэкономразвития.

Ранее Мишустин поручил до конца марта подготовить изменения в порядок финансирования федеральных адресных инвестиционных программ (ФАИП), при этом отметив, что деньги расходуются недопустимо медленно.