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Распространение коронавируса нового типа

Правительство выделит ФМБА почти 500 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Средства выделят, в частности, на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) до 491,7 млн рублей на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Распоряжение опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить ФМБА России в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере до 491,7 млн рублей на выполнение работ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.

Доклад об эффективном использовании средств должен быть предоставлен в правительство до 1 февраля 2021 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 367 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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