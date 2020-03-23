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РАЭК просят отложить введение маркировки по всем группам товаров

Директор ассоциации Сергей Плуготаренко отметил, что сейчас у компаний рынка накопилось значительное число вопросов к стабильности и устойчивости работы систем маркировки

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), которая объединяет организации IT-отрасли РФ, направила председателю правительства РФ Михаилу Мишустину обращение с просьбой рассмотреть возможность отсрочки по введению маркировки по всем группам товаров. Об этом директор РАЭК Сергей Плуготаренко сообщил в письме руководителю Федеральной налоговой службы (текст письма имеется в распоряжении ТАСС).

В РАЭК отмечают, что согласно распоряжению правительства РФ №792, в 2020 году наступает срок обязательной регистрации в системе маркировки для большинства товарных категорий, включенных в список товаров, в отношении которых действует маркировка, а к концу 2020 года будет запрещена продажа немаркированных товаров. В феврале правительство РФ приняло решение перенести срок для категории "обувь" на 1 июля 2020 года. С 1 июля 2020 года планируется запуск национальной системы прослеживаемости товаров, которая должна обеспечить прослеживаемость импортных товаров на внутреннем рынке государств - членов ЕАЭС.

"Вместе с тем, в связи с ухудшающейся экономической и эпидемиологической обстановкой, переводом сотрудников на удаленную работу, а также ажиотажным спросом на многие категории товаров (лекарственные средства и прочее) у российского бизнеса серьезно ограничены ресурсы для внедрения новых информационных систем", - говорится в письме.

Плуготаренко отмечает, что сейчас у компаний рынка накопилось значительное число вопросов к стабильности и устойчивости работы систем маркировки, отсутствию сценариев по маркировке для дистанционной торговли и интернет-компаний.

В связи с этим РАЭК просит главу правительства РФ Михаила Мишустина рассмотреть возможность переноса сроков введения обязательной маркировки продукции и остатков по всем группам товаров, где такая маркировка запущена; возможность переноса сроков введения национальной системы прослеживаемости; продления сроков продажи немаркированной продукции на девять месяцев.

О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 июня 2020 году предусмотрена обязательная маркировка молочной продукции, а с 1 июля - маркировка лекарств.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.

Теги
Россия
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Молния
Источник: правительство приняло решение не останавливать работу системы "Платон"
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