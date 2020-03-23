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Распространение коронавируса нового типа
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Роспотребнадзор установит особый порядок контроля всего транспорта, прибывающего в Россию

Доклад о результатах должен быть предоставлен в правительство до 23 марта

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин из-за ситуации с коронавирусом нового типа проучил Роспотребнадзору организовать особый порядок противоэпидемиологических мероприятий для всего транспорта, прибывающего в РФ. Об этом говорится в поручениях Мишустина, опубликованных в понедельник на сайте правительства по итогам заседания координационного совета при правительстве РФ 20 марта.

"Роспотребнадзору установить особый порядок организации противоэпидемиологических мероприятий в отношении прибывающих на территорию Российской Федерации водителей автомобилей и автобусов, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного сообщения", - говорится в документе.

Доклад о результатах должен быть предоставлен в правительство до 23 марта 2020 года.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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