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Мишустин поручил организовать возможность дистанционного выделения пособий

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение организовать возможность дистанционного выделения пособий гражданам, которым это необходимо. Об этом он сообщил в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами.

"Нужно дать людям возможность получать социальные услуги, выплаты и другие меры социальной поддержки в удаленном режиме, без личного посещения, в том числе организовать возможность подать заявление на получение пособия для тех, кто остался без работы, и, конечно, получить его в дистанционном режиме", - сказал Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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