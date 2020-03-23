Минфин и МЭР до 26 марта представят предложения по приоритизации бюджетных расходов

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Минфин и Минэкономразвития до 26 марта должны представить предложения по приоритизации расходов бюджета в антикризисных целях. Соответствующее распоряжение подписал 21 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Минфину России и Минэкономразвития России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти представить предложения по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях", - говорится в документе.

Кроме того, Мишустин поручил Минфину обеспечить в срок до 25 марта внесение в законодательство РФ возможности отсрочки или реструктуризации долга в 2020 году субъектов РФ по бюджетным кредитам, ранее выданным регионам из федерального бюджета.

Импортозамещение

Мишустин также поручил Минэкономразвития в связи с распространением коронавируса представить до 26 марта предложения по дополнительным мерам в рамках реализации планов по импортозамещению.

"Минэкономразвития России при подготовке комплекса дополнительных мер, направленных на повышение устойчивости российской экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, представить предложения...по дополнительным мерам в рамках реализации планов по импортозамещению", - говорится в документе на сайте кабмина.

Кроме того, Минэкономразвития должно представить предложения по дополнительным мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства за счет оптимизации мероприятий национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Также Мишустин поручил Минэкономразвития совместно с Банком России с учетом принятых ЦБ мер по поддержке граждан, экономики и финансового сектора проработать параметры субсидирования кредитным организациям процентов по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства (части процентов) при условии предоставления отсрочки основного долга по таким кредитам. Срок исполнения поручения - 26 марта 2020 года.