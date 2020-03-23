{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минфин и МЭР до 26 марта представят предложения по приоритизации бюджетных расходов

Кроме того, прорабатывается возможность отсрочки или реструктуризации долга субъектов РФ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Минфин и Минэкономразвития до 26 марта должны представить предложения по приоритизации расходов бюджета в антикризисных целях. Соответствующее распоряжение подписал 21 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Минфину России и Минэкономразвития России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти представить предложения по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях", - говорится в документе.

Кроме того, Мишустин поручил Минфину обеспечить в срок до 25 марта внесение в законодательство РФ возможности отсрочки или реструктуризации долга в 2020 году субъектов РФ по бюджетным кредитам, ранее выданным регионам из федерального бюджета.

Импортозамещение

Мишустин также поручил Минэкономразвития в связи с распространением коронавируса представить до 26 марта предложения по дополнительным мерам в рамках реализации планов по импортозамещению. 

"Минэкономразвития России при подготовке комплекса дополнительных мер, направленных на повышение устойчивости российской экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, представить предложения...по дополнительным мерам в рамках реализации планов по импортозамещению", - говорится в документе на сайте кабмина.

Кроме того, Минэкономразвития должно представить предложения по дополнительным мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства за счет оптимизации мероприятий национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Также Мишустин поручил Минэкономразвития совместно с Банком России с учетом принятых ЦБ мер по поддержке граждан, экономики и финансового сектора проработать параметры субсидирования кредитным организациям процентов по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства (части процентов) при условии предоставления отсрочки основного долга по таким кредитам. Срок исполнения поручения - 26 марта 2020 года.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
"Ъ": бизнес сможет получить спецтехнику по новой программе льготного лизинга
По данным газеты, бюджет субсидирует 10% цены техники для европейской части РФ и 15% для отдельных регионов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС