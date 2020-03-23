ВРП Магаданской области за счет инвестпроектов вырастет на 40% к 2024 году

ТАСС, 23 марта. Инвестиционные проекты, которые планируется реализовать в Магаданской области до 2024 года, позволят увеличить валовый региональный продукт на 40%. Об этом сообщил ТАСС гендиректор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонид Петухов.

По предварительным данным, ВРП Магаданской области в 2019 году вырос на 2,7% и составил 181,2 млрд рублей. При этом почти две трети ВРП формирует горнодобывающая отрасль, которая остается ключевой для региона.

"У нас разработана программа развития Дальнего Востока, где перечислены ключевые инвестиционные проекты, в том числе для Магаданской области. Если все эти проекты сложить, валовый продукт региона должен вырасти почти на 40% до 2024 года", - сказал он.

По словам главы АПИ, такого результата планируется достичь за счет проектов в сфере горной добычи, переработки рыбы, электроэнергетики. Кроме того, в регионе предполагается развивать туристическую отрасль. Запланированы также проекты в сфере сельского хозяйства и животноводства - производимую продукцию намерены направлять на внутренний рынок.

"В целом Магаданская область развивается очень неплохо. Мы делаем рейтинги по инвестициям в основной капитал на душу населения, у нас Магадан в лидерах - лучше среднего точно", - отметил Петухов.