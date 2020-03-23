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ЦБ продал валюту на 13,7 млрд рублей для снижения волатильности на рынке

Объем продажи валюты на внутреннем рынке уже превысил 47 млрд рублей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Банк России продал на внутреннем рынке с расчетами 20 марта в рамках упреждающих мер по снижению волатильности валюту на 13,7 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 19 марта, составлял 7,7 млрд рублей.

С 10 марта ЦБ проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Таким образом, объем продажи валюты на внутреннем рынке уже превысил 47 млрд рублей.

Эти операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

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