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Распространение коронавируса нового типа

ЦБ изучит предложенные страховщиками меры по поддержке рынка

Ранее Всероссийский союз страховщиков попросил Банк России смягчить надзор и регулирование рынка в условиях пандемии

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Банк России изучит предложенные Всероссийским союзом страховщиков меры по поддержки страхового рынка в условиях пандемии коронавируса, сообщила ТАСС пресс-служба регулятора.

"Банк России изучит обращение Всероссийского союза страховщиков (ВСС).При этом необходимо отметить, что решение о введении значительной части предложенных ВСС мер уже принято Банком России", - отмечает пресс-служба ЦБ.

Предложения ВСС

Накануне стало известно, что Всероссийский союз страховщиков попросил Банк России о временном смягчении требований, предъявляемых регулятором к участникам страхового сектора в условиях пандемии коронавируса и предложил ряд мер по поддержке рынка. В качестве мер поддержки устойчивости страхового рынка ВСС предложил смягчить требований ЦБ РФ к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков, а также перенести срок представления финансовой и другой отчетности за I квартал и март 2020 года на более поздний срок.

Страховщики также попросили увеличить сроки подготовки и направления ответов на запросы Банка России и отменить или перенести уже осуществляемые проверки участников страхового рынка.

Кроме того, ВСС предлагает Банку России рассмотреть возможность увеличения установленного максимального срока, необходимого для осуществления страховой выплаты потерпевшему, с 20 до 30 рабочих дней.

Также ВСС предлагает расширить границы тарифного коридора в ОСАГО минимум на 10% вверх и вниз. Из-за изменения курса валют, по данным ассоциации, вырастет стоимость восстановительного ремонта, осуществляемого в рамках ОСАГО, что повлечет за собой увеличение денежных выплат по ОСАГО.

О принимаемых ЦБ РФ мерах

После длительного цикла понижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании совета директоров 20 марта решил сохранить ее на уровне 6% годовых.

Помимо решения о ключевой ставке, ЦБ объявил о мерах по поддержке банков, бизнеса и населения. Они призваны сохранить способность финансового сектора предоставлять необходимые ресурсы экономике, защитить интересы пострадавших от коронавируса и адаптировать финансовый сектор к ограничительным мерам по борьбе с эпидемией.

В частности, Банк России временно снизит регуляторную и надзорную нагрузку, увеличит сроки предоставления отчетности, снизит количество несрочных запросов в финансовые организации.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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