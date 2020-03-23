{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

"Почта России" снизила стоимость курьерской доставки

Стоимость курьерской доставки из отделения до дома клиента снижена со 199 до 100 рублей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. "Почта России" снизила стоимость курьерской доставки для профилактики коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании.

На эту тему
Коронапаника. Как не сойти с ума от тревоги и плохих новостей

"Почта" наращивает и объем услуг доставки, при этом все курьеры на предстоящей неделе пройдут инструктаж по бесконтактной передаче посылок и доставке "до двери". Клиентам предложено чаще прибегать к услугам доставки курьерами и почтальонами для обычных посылок: с 24 марта в мобильном приложении "Почты России" или на сайте компании жители городов-миллионников и 500-тысячников смогут оформить доставку на дом мелких пакетов и всех видов посылок весом до 2,5 кг, кроме отправлений с наложенным платежом. А с 8 апреля можно будет заказать из отделений все посылки до 31 кг. Стоимость курьерской доставки из отделения до дома клиента при этом снижена со 199 до 100 рублей", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что "Почта России" стремится максимально "оцифровать" привычный набор услуг. Например, оформить отправку посылки или письма можно онлайн с помощью приложения, а извещения больше не надо заполнять в бумажном виде.

"В сложившейся ситуации компания использовала все возможные каналы оповещения клиентов для призыва пользоваться именно цифровыми сервисами, тем самым снижая трафик в отделениях", - добавили там, уточнив, что отделения при этом работают в штатном режиме.

На данный момент практически во всех почтовых отделениях уже измеряется температура сотрудников, применяются дезинфицирующие средства для уборки, во всех отделениях чаще проводится влажная уборка и дезинфекция помещений, соблюдается режим регулярного проветривания.

"В скором времени сотрудники отделений получат и медицинские маски - "Почта России" закупает 7,6 млн медицинских масок на ближайший месяц. Закупка будет происходить в несколько этапов, для первых 3 миллионов масок она уже состоялась. В первую очередь их получат сотрудники отделений и почтальоны в 60 городах, где есть подтвержденные случаи заболевания. Выдача начнется с 25 марта", - сообщают в компании.

Сейчас в удаленном режиме работают 54% сотрудников московского офиса и "Почтатеха". Офис в Санкт-Петербурге переведен на удаленный формат работы на 50%. IT-службы завершают работу по обеспечению сотрудников VPN-каналами и приложениями для удаленной работы. Те сотрудники, которые остаются в офисах, размещаются на большем расстоянии друг от друга, введено ограничение на проведение любых очных совещаний.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Новые поручения главы правительства, направленные на борьбу с коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС