"Почта России" снизила стоимость курьерской доставки

"Почта" наращивает и объем услуг доставки, при этом все курьеры на предстоящей неделе пройдут инструктаж по бесконтактной передаче посылок и доставке "до двери". Клиентам предложено чаще прибегать к услугам доставки курьерами и почтальонами для обычных посылок: с 24 марта в мобильном приложении "Почты России" или на сайте компании жители городов-миллионников и 500-тысячников смогут оформить доставку на дом мелких пакетов и всех видов посылок весом до 2,5 кг, кроме отправлений с наложенным платежом. А с 8 апреля можно будет заказать из отделений все посылки до 31 кг. Стоимость курьерской доставки из отделения до дома клиента при этом снижена со 199 до 100 рублей", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что "Почта России" стремится максимально "оцифровать" привычный набор услуг. Например, оформить отправку посылки или письма можно онлайн с помощью приложения, а извещения больше не надо заполнять в бумажном виде.

"В сложившейся ситуации компания использовала все возможные каналы оповещения клиентов для призыва пользоваться именно цифровыми сервисами, тем самым снижая трафик в отделениях", - добавили там, уточнив, что отделения при этом работают в штатном режиме.

На данный момент практически во всех почтовых отделениях уже измеряется температура сотрудников, применяются дезинфицирующие средства для уборки, во всех отделениях чаще проводится влажная уборка и дезинфекция помещений, соблюдается режим регулярного проветривания.

"В скором времени сотрудники отделений получат и медицинские маски - "Почта России" закупает 7,6 млн медицинских масок на ближайший месяц. Закупка будет происходить в несколько этапов, для первых 3 миллионов масок она уже состоялась. В первую очередь их получат сотрудники отделений и почтальоны в 60 городах, где есть подтвержденные случаи заболевания. Выдача начнется с 25 марта", - сообщают в компании.

Сейчас в удаленном режиме работают 54% сотрудников московского офиса и "Почтатеха". Офис в Санкт-Петербурге переведен на удаленный формат работы на 50%. IT-службы завершают работу по обеспечению сотрудников VPN-каналами и приложениями для удаленной работы. Те сотрудники, которые остаются в офисах, размещаются на большем расстоянии друг от друга, введено ограничение на проведение любых очных совещаний.