Минпромторг выборочно предложил субсидии на приобретение локомотивов и фитинговых платформ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Минпромторг планирует в 2020 году предоставить субсидии для возмещения операторам и грузовладельцам части затрат по приобретению маневровых локомотивов и фитинговых платформ, сообщает "Гудок".

На реализацию этой меры поддержки будет направлен 1 млрд рублей, при этом размер компенсации составит 13,5% от цены покупки, но не более 400 тыс. рублей для платформ и 11,5 млн рублей для локомотивов, уточняется в сообщении.

Воспользоваться преференциями смогут организации, которые приобретут в 2020 году маневровые локомотивы мощностью не более 1,2 тыс. л.с. либо фитинговые платформы с длиной по осям автосцепки менее 19 м (40- и 60-футовые). При этом предприятие должно предоставлять грузовой железнодорожный подвижной состав в аренду (лизинг), либо использовать его для основного вида деятельности, кроме перепродажи, пишет издание.