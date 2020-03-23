{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минпромторг выборочно предложил субсидии на приобретение локомотивов и фитинговых платформ

На эти цели направят 1 млрд рублей, получатели субсидий могут претендовать на компенсацию в размере 13,5% от цены покупки

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Минпромторг планирует в 2020 году предоставить субсидии для возмещения операторам и грузовладельцам части затрат по приобретению маневровых локомотивов и фитинговых платформ, сообщает "Гудок".

На реализацию этой меры поддержки будет направлен 1 млрд рублей, при этом размер компенсации составит 13,5% от цены покупки, но не более 400 тыс. рублей для платформ и 11,5 млн рублей для локомотивов, уточняется в сообщении.

Воспользоваться преференциями смогут организации, которые приобретут в 2020 году маневровые локомотивы мощностью не более 1,2 тыс. л.с. либо фитинговые платформы с длиной по осям автосцепки менее 19 м (40- и 60-футовые). При этом предприятие должно предоставлять грузовой железнодорожный подвижной состав в аренду (лизинг), либо использовать его для основного вида деятельности, кроме перепродажи, пишет издание.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Минкомсвязь разместила каталог цифровых сервисов на портале госуслуг
На портале "Все.онлайн" информация сгруппирована по различным типам потребностей и жизненным ситуациям - от заказа еды и продуктов питания до обучения и получения медицинских консультаций онлайн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС