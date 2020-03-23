Строительство двух ветряных электростанций началось в Калмыкии

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Специалисты Фонда развития ветроэнергетики начали строительство Салынской и Целинской ветряных электростанций (ВЭС) в Целинном районе Калмыкии, суммарная мощность обеих станций составит 200 МВт. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба "Роснано", одного из партнеров проекта.

"Фонд развития ветроэнергетики (совместный инвестиционный фонд, созданный на паритетной основе группой "Роснано" и ПАО "Фортум") приступил к строительству двух ветропарков суммарной мощностью 200 МВт на территории Целинного района Калмыкии. На Салынской и Целинской ветряных электростанциях будут размещены 48 ветроэнергетических установок мощностью 4,2 МВт каждая. Поставщиком генерирующего оборудования для ветропарков выступает компания Vestas - крупнейший в мире производитель ветрогенераторов. Планируется, что обе станции начнут поставки на оптовый рынок электроэнергии и мощности в четвертом квартале 2020 года", - говорится в сообщении.

Производство основных компонентов ветрогенераторов - гондол, лопастей и башен - локализовано с участием группы "Роснано" на предприятиях в Нижегородской, Ульяновской и Ростовской областях. Благодаря усовершенствованию ветротурбины и применению новых технических решений Vestas единичная мощность ветроустановки на площадках в Калмыкии вырастет по сравнению с уже построенными ветропарками фонда в Ульяновской и Ростовской областях - с 3,6-3,8 МВт до 4,2 МВт.

Фонд развития ветроэнергетики создан партнерами в целях инвестирования в строительство ветропарков. По результатам конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, фонд получил право на строительство почти 2 ГВт ветрогенерации. Ветропарки должны быть введены в эксплуатацию в период 2019-2023 годах. Портфель реализованных проектов фонда включает Ульяновскую ВЭС-2 мощностью 50 МВт и Сулинскую ВЭС (Ростовская область) мощностью 100 МВт. В Калмыкии и Ростовской области на разных стадиях реализации находятся пять проектов фонда суммарной мощностью 450 МВт.

УК "Роснано" выполняет функцию управления активами компании АО "Роснано", созданной 11 марта 2011 года в результате реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". При этом часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. В настоящее время Группа "Роснано", которая включает АО "Роснано", ООО "УК "Роснано" и ФИОП, является частью системы российских институтов инновационного развития и инвестирует преимущественно в высокотехнологичные компании, прошедшие венчурную стадию и нуждающиеся в дополнительном капитале для увеличения объемов производства и продаж.