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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Торги на южнокорейской фондовой бирже закрылись новым падением базового индекса на 5,34%

KOSPI опустился в понедельник ниже психологически важной отметки 1500 пунктов

СЕУЛ, 23 марта. /ТАСС/. Базовый индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI опустился в понедельник ниже психологически важной отметки 1500 пунктов, до 1482,46 пункта. Это на 5,34% ниже итогов торгов в минувшую пятницу, свидетельствуют данные торговой площадки.

Падение произошло на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу экономических последствий пандемии коронавируса нового типа. Фондовый рынок открылся резким снижением основных индексов, что заставило биржевых операторов приостановить торги через шесть минут после их начала.

Индекс высокотехнологичных компаний KOSDAQ составил по итогам торгов в понедельник 443,76 пункта, снизившись на 5,13%.

Акции большинства крупных компаний потеряли в цене. Так, акции Samsung Electronics подешевели на 6,39%, SK hynix - на 7,22%, Hyundai Motor - на 3,09%, Kia Motors - на 10,97%. Между тем, подорожали акции фармацевтических компаний Celltrion - на 14,75%, а Samsung BioLogics - на 1,40%.

Курс национальной валюты понизился на 20 вон за доллар по сравнению с курсом закрытия предыдущей торговой сессии составив 1266 вон за $1.

Теги
Республика КореяСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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