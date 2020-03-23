Минпромторг: власти готовы на дополнительные меры по сдерживанию роста цен на лекарства

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Власти РФ готовы на дополнительные меры по сдерживанию роста цен на лекарства в условиях ослабления курса рубля, но пока критических рисков нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

"Безусловно, ни при каких обстоятельствах нельзя допускать роста цен на лекарства из перечня ЖНВЛП, это наша первоочередная задача. Критических рисков сегодня нет, кроме того, для сдерживания роста цен на лекарства, в том числе и жизненно важные, государство готово принять дополнительные меры", - сказали в Минпромторге.

В министерстве добавили, что в целом по сегменту жизненно важных лекарств ежегодно в России обращается около 6800 препаратов, из которых более половины (55%) производится в России. "Мы постоянно работаем над созданием собственного производства фармацевтических субстанций по препаратам перечня ЖНВЛП, предлагая дополнительные преференции производителям",- сказали в пресс-службе.

23 марта газета "Коммерсантъ" сообщила, что на прошлой неделе аптечные сети зафиксировали рост продаж по всей стране на 50% вместо характерных для этого времени 10%. По данным издания, ажиотаж вызван падением рубля и подогревается самими сетями, предупреждающими о скором подорожании препаратов. Как утверждают фармретейлеры, дистрибьюторы уже поднимают цены на 5%.