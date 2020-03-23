Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня закрылись падением основных индексов на 3,1-4,5%

ШАНХАЙ, 23 марта. /ТАСС/. Первый день торгов на бирже в Шанхае завершился в понедельник падением основного индекса более чем на 3% на фоне роста числа заразившихся новым коронавирусом по всему миру. Об этом свидетельствуют данные с сайта торговой площадки.

Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс "Шанхай композит" к концу торгов упал на 3,11%, до 2660,17 пункта. В негативную зону затянуло все "голубые фишки". Сводный индекс SSE 50, включающий акций 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на этой площадке, снизился на 2,62%.

На 7,09%, до 17,7 юаня за бумагу, обрушились акции одного из лидеров китайской автомобильной индустрии - компании SAIC Motor. Акции авиакомпании Air China потеряли 5,08% и опустились до 6,35 юаня за бумагу. Серьезный спад отмечен по сводным индексам информационных технологий (6,43%) и потребления (5,44%). Потери понесли также держатели активов в таких секторах, как недвижимость, промышленность, торговля и телекоммуникационные технологии.

Котировки обрушились и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" упал на 4,52%, до 9691,53 пункта. Индекс CSI300, отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих площадках, обвалился на 3,36%.

Спад деловой активности на биржах в Шанхае и Шэньчжэне, констатируют эксперты, отражает опасения инвесторов относительно того, что дальнейшее распространение коронавируса может спровоцировать рецессию ведущих экономик мира. Панические настроения на бирже нарастают по мере того, как власти многих стран принимают все более жесткие меры по борьбе с вирусом, закрывают производства, ограничивают перемещение граждан и транспортное сообщение.

"Глобальное распространение эпидемии привело к падению совокупного спроса и нарушению цепочек поставок, что, несомненно, повлияет на цепочки поставок и экспорт в Китае. Однако правительство КНР уже приняло ряд ответных мер и в последнее время постоянно продвигает политику по стимулированию внутреннего спроса", - считает глава финансовой компании "Юньи цзычань" Чжан Цзыхуа, мнение которого приводит деловое издание "Цайсинь". В то же время, по его словам, по сравнению с другими странами рынок акций типа А в Китае по-прежнему представляет ценность для инвесторов, несмотря на имеющуюся негативную динамику.